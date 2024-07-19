الرياضة

عاجل.. وسام أبو علي يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام الألومنيوم في كأس مصر (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أهدر الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، فرصة تسجيل هدف التقدم للمارد الأحمر، عن طريق ركلة جزاء أقر بها حكم اللقاء في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني.

وكان قد انتهى الشوط الأول من أمام الألومنيوم، بالتعادل السلبي،  وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير
  • خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال
  • خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وبيرسي تاو ورضا سليم
  • خط الهجوم: محمود كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وطاهر محد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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