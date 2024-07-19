نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وسام أبو علي يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام الألومنيوم في كأس مصر (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدر الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرصة تسجيل هدف التقدم للمارد الأحمر، عن طريق ركلة جزاء أقر بها حكم اللقاء في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني.

وكان قد انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الألومنيوم، بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وبيرسي تاو ورضا سليم

خط الهجوم: محمود كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وطاهر محد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.