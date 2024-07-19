اليمن : انفراجه جديدة في مفاوضات الملف الاقتصادي وعرض جديد من دولتين خليجية وعربية

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر مطلعة ان تطورات مهمة سيشهدها ملف المفاوضات في اليمنية، مؤكدة وجود عرض تقدمت به دولتان، إحداهما خليجية، للدخول على خط معالجة الوضع في اليمن والمنطقة.

ونقل المدير التنفيذي في مركز واشنطن لحقوق الإنسان، إياد مثنى، عن مصدر في واشنطن قوله: إن “الأيام القادمة ستشهد تطورات في مسار الأزمة اليمنية، بما يخص خارطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة، ورؤية واشنطن للسلام في اليمن، خاصة بعد تقديم عرض من دولة خليجية وأخرئ عربية للوساطة في اليمن

وأشار المصدر إلى “بوادر إنفراجة بخصوص الملف الإقتصادي

وأكد المصدر أن الملف السياسي مازال مرتبطا بالوضع في البحر الأحمر.