تعليق مفاجئ غير متوقع من إسرائيل على الهجوم بطائرة مسيرة على مبنى وسط تل أبيب

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في ما بدا أنه هجوم بطائرة مسيرة ضرب وسط تل أبيب في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، لكن لم يؤد إلى انطلاق صفارات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار. الحادث قيد التحقيق الدقيق".

وأوضح أنه زاد عدد الدوريات الجوية لحماية المجال الجوي الإسرائيلي دون أن يأمر باتخاذ إجراءات جديدة للدفاع المدني.

الجدير بالذكر وقع الانفجار بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائدا كبيرا في جماعة حزب الله بجنوب لبنان.