نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبيل انطلاق أولمبياد باريس.. وزير الشباب والرياضة يؤكد دعم الأبطال الرياضيين في ضوء توجيهات السيد الرئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعم ورعاية الأبطال المصريين الرياضيين؛ تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين، مبينًا أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية.



وأشار الوزير خلال لقاءاته المستمرة لابطالنا خلال معسكراتهم التدريبية سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية، إلي حرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء وتحقيق ميداليات أوليمبية.



وفي هذا الإطار قامت وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم لمبادرات اكتشاف الموهوبين رياضيًا بالإضافة إلي تقديم الدعم للأبطال الرياضيين الواعدين الأولمبيين وإعداداهم وتأهيلهم للمنافسة لتحقيق نتائج مشرفة وحصد الميداليات في مختلف المحافل والبطولات الدولية وذلك من خلال التنسيق المتكامل مع المؤسسات الاقتصادية والشركات الوطنية المصرية.

وتابع: "أن الوزارة عملت على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها من خلال الاستعانة في هذا الشأن بالدراسات التي تعدها اللجنة العلمية بالوزارة والمتضمنة الضوابط الخاصة بصرف الدعم السنوي للاتحادات الرياضية المختلفة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية؛ لدراسة الخطط الزمنية، والدراسات الفنية، والمتطلبات الخاصة بكل اتحاد رياضي على حدة".