نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هاني يُهدي الأهلي التأهل لدور الـ16 في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الثاني الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد الألمنيوم بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في إطار منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

أهدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسام أبو علي هدف التقدم للمارد الأحمر، والذي جاء من ركلة جزاء أقر بها حكم اللقاء في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني.

ومنح حكم اللقاء المباراة 8 دقايق كوقت بدل من ضائع، واستمرت المحاولات من قبل النادي الأهلي والألمنيوم من أجل إحراز أي هدف يحجز بطاقة التأهل لدوري ال16 من بطولة كأس مصر.

ومع الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من ضائع أحرز نجم الأهلي محمد هاني هدف الفوز لفريقه في شباك الألمنيوم.

وكان قد انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي أمام الألومنيوم، بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة معلن معه نهاية المباراة بهدف للأهلي دون رد.

وبهذه النتيجة يكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حجز بطاقة التأهل لدور ال16 من بطولة كأس مصر، ليضرب موعدًا مع فاركو.