العالم اليوم - تونس.. سعيّد يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

انتم الان تتابعون خبر تونس.. سعيّد يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 10:21 مساءً - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، عزمه الترشح لولاية رئاسية أخرى في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.

وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة على منصات التواصل الاجتماعي: "حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد ولا مجال إلا أن تقول إنني لبيت النداء".

وتابع: "من برج الخضراء أعلن رسميا ترشحي للرئاسية يوم 6 أكتوبر، لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".