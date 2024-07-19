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العالم اليوم - تونس.. سعيّد يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 10:21 مساءً - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، عزمه الترشح لولاية رئاسية أخرى في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.

وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة على منصات التواصل الاجتماعي: "حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد ولا مجال إلا أن تقول إنني لبيت النداء".

وتابع: "من برج الخضراء أعلن رسميا ترشحي للرئاسية يوم 6 أكتوبر، لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تونس.. سعيّد يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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