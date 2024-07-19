نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – طيران الإمارات: لا تأثير على عمليات رحلات طيران الإمارات في ظل وجود الخلل التقني العالمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 04:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد متحدث باسم طيران الإمارات عدم وجود أي تأثير على عمليات رحلات طيران الإمارات في ظل وجود الخلل التقني العالمي، داعياً العملاء إلى التحقق من أحدث معلومات الرحلات عبر موقع طيران الإمارات الإلكتروني وتطبيقها، مع تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم في الحجز.

وبحسب “وام”،قال المتحدث، في بيان اليوم: ” ندرك وجود خلل تقني عالمي حيث نراقب الوضع عن كثب، وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي تأثير على عمليات رحلات طيران الإمارات.

وأضاف: قد يحدث بعض التأخير في مواعيد الرحلات في وقت لاحق اليوم، نتيجة التداعيات الناجمة عن تأخر رحلات المغادرة من بعض المطارات ضمن شبكة وجهاتنا.