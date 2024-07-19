نشكركم على متابعتكم خبر مطارات دبي : مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 04:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

قال متحدث باسم مطارات دبي، إن مطار دبي الدولي (DXB) يعمل بشكل طبيعي، رغم تعطل النظام العالمي الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و 2 هذا الصباح.

وأوضح المتحدث أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، ما سمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة.

إلى ذلك قال متحدث باسم “فلاي دبي”، إن عمليات الناقلة لم تتأثر بالعطل التقني المتعلق بأنظمة المعلومات، مشيرا إلى أن “فلاي دبي” تواصل مراقبة الوضع عن كثب.