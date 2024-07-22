نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ليلي علوي بإطلالة شبابية في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ليلي علوي متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة ليلى علوي



وظهرت ليلى علوي في الصور وهي ترتدي فستان قصير باللون الفوشيا مع تسريحة شعر مرفوع ونظارة شمسية.



تفاصيل فيلم جوازة توكسيك

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.



يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي فيلم جوازة توكسيك الذي يعرض حاليًا في السينمات وحقق" إيرادات وصلت إجمالها إلى 305 ألف جنيهًا خلال أسبوعين فقط من عرضه.

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.