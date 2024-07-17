توقعات برج الجدي لشهر يوليو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الجدي هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الجدي لشهر يوليو 2024

قد يحمل لك هذا الشهر الكثير من الأحداث والانفعالات وربما الآمال. فالكواكب بالمواجهة معك تقدم فرص لارتباطات وتحالفات جديدة، وربما توقيع عقود واتفاقات وكأن شيئاً ما يتغير ويجعلك تطل على دورة جديدة تحمل إليك الفوائد والتطلعات الجيدة.

عطارد ببرج الأسد يعزز أفكارك، وربما يدعوك لسفر أو التحضير له. تظهر بلاغة ومهارة بطريقة تعبيرك عن نفسك، وقد تواجه بشأن إجراءات مالية، وتعالج نتائج أخطاء سابقة. لا شك أن المريخ ببرج الثور يدعمك، ولكن يثير بعض الاندفاعات بأجواء العائلية أو قراراتك، وربما للبعض مشاكل مع أحد الأولاد.

بتاريخ ٢٠ ينتقل المريخ للجوزاء، وهنا يجب الانتباه لأمورك الصحية والعملية، فقد تسود الفوضى، أو تضطر لتغيير روتين معيّن والالتزام بالأوقات والمواعيد.

الزهرة ما زالت داعمة، وتقدم لك فرص عملية جديدة، وربما للبعض عاطفية، ومن تاريخ ١١ تبدأ بترتيب بعض الحسابات المالية المتعلقة بالآخرين، وربما تناقش بعض الظروف لإيجاد حلول سواء بقضية قانونية أو زوجية.

قد يحمل لك هذا الشهر بعض المكاسب أو بعض الدعم الغير متوقع وخاصة بتاريخ ٢١ موعد اكتمال القمر ببرج الدلو، فقد يتمم اتفاقاً، أو يطرأ مصدر جديد للمال، وربما تنتهي من قضية مالية، أو تحصل على مستحقات.

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