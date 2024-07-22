حسين السيد يُجيب.. لماذا لم يرفع الزمالك القيد حتى الآن؟ (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أسباب عدم تحرك المجلس لإنهاء أزمة القيد حتى الآن بعد تسوية مستحقات المغربي خالد بو طيب.

تصريحات حسين السيد

وأوضح حسين السيد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "النادي ملزم بدفع 155 ألف دولار لرفع القيد بشكل نهائي وهم قضايا مستحقات مساعدي فيريرا وأيضا مستحقات أتشيمونج".

وتابع حسين السيد: "سر عدم تحركنا لدفع تلك المستحقات هي انتظارنا ليوم 30 يوليو حيث جلسة المحكمة الرياضية الدولية بشأن شكوى المدرب البرتغالي باتشيكو".

وأكمل حسين السيد: "في حال جاءت غرامة باتيشكو كبيرة سنخسر وقتها مبلغ 155 ألف دولار لأن القيد سيتم إيقافه مجددًا".

واسترسل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته بالقول: "تواصلنا أكثر من مرة مع باتشيكو لطلب جدولة مستحقاته المالية ولكنه رفض رفضًا قاطعًا الفكرة".

واختتم حسين السيد: "سننتظر حكم المحكمة ونرى وقتها إجمالي الغرامات المستحقة على النادي وبالتالي نقرر.. هل نستطيع رفع القيد أم لا ؟".

من الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقف قيد الزمالك للصفقات الجديدة بسبب ثلاثة قضايا نهائية يأتي على رأسها قضية روي أجواش مساعد جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق، بمستحقات تبلغ 25 ألف دولار، بالإضافة إلى أندريه أوليفيرا مدرب أحمال، ودانيال جونزاليس محلل أداء، ولكلا منهما مستحقات متأخرة تصل إلى 14 ألف دولار.