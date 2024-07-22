موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، موقعة مهمة، أمام نظيره بيراميدز مساء اليوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2024، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم فى الدوري

تنطلق مباراة الأهلى وبيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين، يتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات، على أرضية استاد الدفاع الجوي.

ترتيب الأهلى وبيراميدز في الدوري قبل مواجهة الليلة

يتصدر فريق بيراميدز صدارة جدول الترتيب قبل مباراة اليوم بـ68 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز خلالها بـ21 وتعادل في 3 أخرى وخسر اثنين، فيما يأتي الأهلي وصيفا برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين.

القنوات الناقلة مباراة الأهلى وبيراميدز

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مالكة حقوق البث الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، عن نقل مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من ألمع نجوم الكرة.

ويدخل الأهلي المباراة رافعًا شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل تأكيد تفوقه على بيراميدز هذا الموسم، بعدما تغلب عليه في المباراة السابقة بـ3 أهداف مقابل هدفين، في حين يأمل الأخير في تحقيق الفوز لمواصلة الصدارة، والحفاظ على فرصه لنيل لقبه الأول.