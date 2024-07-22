أستون فيلا يتعاقد مع أمادو أونانا
أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده اليوم مع لاعب الوسط البلجيكي أمادو أونانا قادما من نادي إيفرتون.
وأفاد النادي الإنجليزي في بيان له، بأن اللاعب البلجيكي الشاب وقع عقدا لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى القدرات العالية التي يتمتع بها اللاعب في الاستحواذ على الكرة.
وبدأ أونانا خطواته الأولى الاحترافية مع نادي هامبورغ الألماني، ثم قضى موسما مع نادي ليل في الدوري الفرنسي قبل أن ينضم إلى إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف عام 2022، وشارك في أكثر من 70 مباراة مع إيفرتون، وسجل ثلاثة أهداف في الموسم الماضي.
وشارك اللاعب البلجيكي في 17 مباراة مع منتخب بلاده كان آخرها في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 التي اختتمت مؤخرا في ألمانيا وتوج بلقبها المنتخب الإسباني.
يشار إلى أن نادي أستون فيلا أنهى الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع برصيد (68) نقطة وبفارق (14) نقطة عن ليفربول الثالث، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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