كندا تفتح ابوابها للعمالة الأجنبية في السعودية وتمنح أصحاب هذه المهن تأشيرة مجانية ورواتب خيالية

الرياض - محمد الاطلسي - تعد “كندا” من الدول الاقتصادية الكبيرة، حيث تتمتع بإقتصاد قوي وسوق عمل متنوع، وتتيح كندا للعمال الأجانب فرصًا رائعة للسفر والعمل في مجموعة متنوعة من المهن المتاحة في العديد من المجالات، وهو ما يجعلها وجهةً جيدة للباحثين عن تحسين وضعهم المعيشي، خصوصاً المغتربين في المملكة العربية السعودية، حيث تعد هذه الفرصة نافذتهم للإنطلاق نحو الدول الأوروبية والحصول على فرصة عمل جيدة وراتب خيالي والتخلص من هموم رسوم تجديد الإقامة وتأمين مستقبلهم في دولة كندا، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم في موقع “حال الخليج“، قائمة بالمهن التي تحتاجها كندا، والشرط وطريقة التقديم.

فرصة ذهبية من الحكومة الكندية للسفر إلى كندا تتمتع كندا باقتصاد قوي وسوق عمل متنوع، مما يجعلها وجهة جذابة للعمال الأجانب. وفي عام 2024، أعلنت الحكومة الكندية عن عدد من البرامج الجديدة التي تسهل على العمال الأجانب الحصول على تصريح عمل في كندا.

المهن المطلوبة في كندا

المهن المطلوبة في كندا تبحث كندا عن العمال الأجانب في مجموعة متنوعة من المهن، بما في ذلك:

المهن الفنية والمهنية

تتضمن هذه المجموعة المهندسين والأطباء والمعلمين، وتقدم للعمال الأجانب فرصًا رائعة في هذه المجالات.

المهن في مجال التكنولوجيا

تشهد صناعة التكنولوجيا في كندا نموًا متسارعًا، وهذا يعني وجود العديد من الفرص لمطوري البرامج وعلماء البيانات وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

المهن في مجال الرعاية الصحية

تتضمن هذه الفئة الممرضات والصيادلة والمعالجين الفيزيائيين، وهي مجالات تتطلب دائمًا مزيدًا من العناية.

المهن في مجال البناء

إذا كنت مهتمًا بالهندسة المعمارية أو البناء، فإن كندا تقدم الكثير من الفرص في هذه الصناعة.

المهن في مجال الضيافة

إذا كنت تبحث عن وظيفة في مجال الضيافة، فإن مجموعة الفنادق والمطاعم في كندا تبحث دائمًا عن موظفين مؤهلين.

شروط التقديم لفرصة ذهبية من الحكومة الكندية

وضعت الحكومة الكندية العديد من الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف في كندا، وتختلف هذه الشروط من وظيفة إلى أخرى، لكن أهم تلك الشروط هو أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية مطلوبة في بعض الوظائف.

طريقة التقديم على وظيفة في كندا

للراغبين في الحصول على وظيفة في كندا، يمكنكم البحث عن الوظائف الشاغرة عبر الانترنت، او مراسلة الشركات الكندية مباشرة وتقديم السيرة الذاتية تبعكم ومن ثم الإنتظار حتى يأتي الرد.

ويمكنكم العثور على الوظائف المتاحة والشاغرة على الموقع الرسمي للحكومة الكندية للتوظيف، وللدخول إلى الموقع اضغط هنا