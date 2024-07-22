نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستهدف ضم نجم بوروسيا دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الألماني ماتس هوملز نجم دفاع بوروسيا دورتموند السابق خلال الصيف الحالي.



وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن هوملز البالغ من العمر 35 عامًا بات حرًا عقب نهاية تعاقده مع بوروسيا دورتموند عقب نهاية الموسم الماضي.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يحتاج إلى تدعيمات في مركز قلب الدفاع لاستبدال ناتشو الذي انضم إلى الدوري السعودي.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن بولونيا عرض بالفعل على هوملز الحصول على 2 مليون يورو كراتب سنوي بالإضافة إلى المكافآت.



وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن ماتس هوملز طالب بالحصول على 3 مليون يور كراتب سنوي.



وألمحت الصحيفة الإيطالية أن بولونيا لا يزال واثقًا من التعاقد مع ماتس هوملز في فترة الانتقالات الصيفية.



ولفتت الصحيفة الإيطالية أن هوملز كان قد شارك في 40 مباراة مع بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.