تنسيقية شباب الأحزاب تشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بملف المحبوسين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 08:26 مساءً - ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار إخلاء سبيل 79 متهما من المحبوسين احتياطيا، والذي يعد انفراجة في ذلك الملف، واستكمالاً نحو التقدم في التنمية والاستقرار السياسي.

وتتوجه التنسيقية بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بملف المحبوسين، وحرصه على مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم على أهمية الحوار، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

أكدت التنسيقية علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبه طبقا لما نص عليه الدستور المصري.