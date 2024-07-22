الإعلامية لما جبريل: مهرجان العلمين الجديدة يشهد جذب عدد كبير من السياح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 09:32 مساءً - أكدت الإعلامية لما جبريل، أن مهرجان العلمين الجديدة خلال النسخة الثانية يشهد تطورًا ملحوظًا بشكل كبير في التفاصيل والفعاليات والتنظيم والأنشطة وعملية التسويق ايضًا، موضحة أنه من المهم إقامة مهرجان بهذا الحجم في منطقة هي واحدة من أجمل مناطق العالم، والأهم أن يكون هناك تطور وتحديث ومواكبة لكل ما هو جديد.

وأوضحت ببرنامج «العالم علمين»، أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين تشهد جذب عدد كبير من السياح، مؤكدة أن الأجواء في مهرجان العلمين تزداد سخونة خلال الأيام المقبلة وفي عطلة نهاية الأسبوع وهناك حفلات قوية وفعاليات على مدار اليوم قوية جدًا، مشددة على أن هناك فعاليات بداية من الصباح وحتى الفترات المسائية.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الرياضيات الشاطئية والتي مستمرة على مدار اليوم بمنطقة الألعاب، موضحة أنه في يوم 25 يوليو تقدم الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» من المسرح الروماني حلقة مميز مع المايسترو نادر عباسي والفنانة كارمن سليمان ولؤي، ويسبق الحفل مباراة قوية لأساطير الكرة بين قدامى قضبي الكرة المصرية وهي مباراة يحرص الجميع على متابعة المباراة.

وأوضحت أن يوم الجمعة المقبل 26 يوليو هناك العديد من الفعاليات وبها حفل الفنان تامر حسني ويحرص دائمًا على تقديم كل ما هو جديد وحفلته عبارة عن عرض كامل، متابعة: «الجميع ينتظرون الحفل بكل مفاجأته».