كاميلا هاريس: أمامنا 105 أيام للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 08:25 مساءً - قالت كاميلا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "أمامنا 105 أيام للفوز بالانتخابات وسأتوجه إلى مقر الحملة الانتخابية في ديلاوير لتحية موظفيها"، جاء ذلك في أول ظهور لها منذ انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.

وأضافت في كلمته، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لديه ميراث لا يضاهى في التاريخ المعاصر، ونحن نشكره على ذلك.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه لنائبته كاميلا هاريس، قائلا: "لقد قررت عدم قبول الترشيح وأن أركز كل طاقاتي على واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي وكان قراري الأول كمرشح الحزب لعام 2020 هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس وكان هذا أفضل قرار اتخذته وأود اليوم أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة، المقررة في 5 نوفمبر المقبل.