نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرات في باريس بسبب لامين يامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرجت جماهير فريق باريس سان جيرمان تجوب الشوارع، في مسيرات تطالب ناصر الخليفي بتعاقدات جديدة تعويضًا لرحيل نجم النادي.

كان قد رحل نجم الفريق ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده وعدم التوصل إلى اتفاق تجديد.

انتقل مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، واختار قميص رقم ٩ وتم تقديمه كلاعب في حفل اسطوري على استاد البرنابيو.

مظاهرات من جماهير باريس سان جيرمان الغاضبة

احتشد العشرات في شوارع مدينة باريس، ليطالبوا إدارة النادي بتعاقدات جديدة وقوية لتدعيم صفوف الفريق.

طالبت تلك المسيرات القطري مالك النادي، بضرورة التعاقد مع لامين يامال نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة الشاب، فيراه الجمهور خير تعويض بعد رحيل مبابي.

توج يامال بلقب كأس الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا بعد الفوز على إنجلترا، في نهائي البطولة التي أقيمت على أرض ألمانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

شهدت البطولة تألق يامال بطريقة لافتة، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، ويعول برشلونة عليه الموسم المقبل للعودة إلى منصات التتويج.