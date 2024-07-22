ريال مدريد يفاجئ ناتشو بعد رحيله

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أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، إقامة حفل وداع لمدافعه السابق ناتشو فرنانديز.

ريال مدريد يقيم حفل وداع لـ ناتشو

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن فلورنتينو بيريز سوف يترأس حفل وداع ناتشو، يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى حضور العديد من اللاعبين السابقين وزملائه في النادي المدريد.

ومن المتوقع أن يتواجد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في حفل ودافع ناتشو.

يذكر أن ناتشو قد غادر صفوف ريال مدريد بعد انتهاء عقده، وانتقل إلى القادسية السعودي.