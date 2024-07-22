أحمد خالد: 'سراب' ينتج منه عملا يتناسب مع الثقافة العربية والفن لا يخضع للقيود

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحدث المخرج أحمد خالد، مخرج مسلسل "سراب"، عن سبب اختياره للعمل، مشيرًا إلى أن قصة المسلسل مثيرة حيث إنه يحب المواضيع التي يكون فيها غموض وتساؤلات كثيرة، كما أن التجربة بالنسبة له من أكثر التجارب التي وجد فيها تحديات، والتحضيرات استغرقت وقت ومجهود من كل فريق العمل الذي أكد على وجود انسجام كبير ومتعة خاصة بينهم.

مسلسل سراب

تصريحات أحمد خالد:

أشار "خالد" خلال تصريحات صحفية إلى أنه شاهد النسخة الأصلية من المسلسل، مؤكدًا على أنه رأى أن العمل من الممكن أن يُنتج منه عملًا عربيًا يتناسب مع الثقافة العربية.

أكد على أن العمل في نسخته الأصلية به الكثير من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها لذلك سعت النسخة العربية في الإجابة عنها، وعن قصة المسلسل فقال إن العمل فكرته بسيطة تدور حول حادثة وتأثيرها بعد ذلك على الأبطال، وأين كانوا وقت وقوع الحادثة.

مسلسل سراب

أضاف "خالد" أنه لا يشعر بالخوف من المقارنة مؤكدا على أن المقارنة ليست سيئة، مكملًا: "المسلسل الأصلي عبارة عن 6 حلقات و(سراب) 10 حلقات فطبيعي لازم نغير في الأحداث عشان يبقى عندنا 10 أشخاص لأن كل حلقة باسم شخصية وطبيعي لازم يكون فيه تغييرات درامية بتحصل".

اختتم مخرج مسلسل "سراب" حديثه مؤكدًا على أن الفن به جزء كبير من الإبداع، ويجب ألا يُفرض عليه قيود، لأنه إذا وُضع تحت قيد ستكون النتيجة فن مشوه.

مسلسل سراب

تفاصيل مسلسل "سراب":

يتكون مسلسل "سراب" من 10 حلقات، وهو مأخوذ عن مسلسل "Seven Types of Ambiguity"، ويضم عدد كبير من الفنانين منهم الفنان خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني ومن إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وإشراف عام محمود دسوقي، وإنتاج سالي والي وهو أول عمل عربي لمنصة TOD، ومن المقرر أن يعرض في سبتمبر المقبل.