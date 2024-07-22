 محمد نور يطرح البوستر التشويقي لأحدث ألبوماته "هو في كده"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح منذ قليل النجم محمد نور البوستر التشويقي لأحدث البوماته بعنوان "هو في كده" والذي من المقرر طرحه خلال صيف 2024 لمحبيه وجمهوره علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

تفاصيل ألبوم محمد نور



ويقوم خلال الأيام القادمة بطرح أول أغاني الألبوم "هو في كدة" من كلمات محمد سكني وألحان وتوزيع محمد قماح وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ومكس وماستر خالد رؤوف وجيتار جالليلو ويضم الألبوم عدد من الأغاني الذي تعاون فيها نور مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

مع العلم أن محمد علام يحضر لعدد من المشاريع الغنائية خلال صيف 2024 مع عدد من نجوم الغناء منهم أمير الغناء العربي هاني شاكر والنجم محمد نور والنجمه مروه نصر والنجم كريم محسن وفريق بلاك تيما وعدد من أشهر نجوم الغناء ويعقدون عدد من الجلسات الفنية للاستقرار علي الأعمال الذي يقوم بطرحها للجمهور خلال الفترة القادمة.

انتهاء محمد نور من الألبوم

انتهى الفنان محمد نور من تسجيل ميني ألبوم أطلق عليه عنوان "هو في كده" يتكون من 6 أغانٍ تعاون فيها مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين الكبار منهم محمود أنور ومحمد مصطفى ملك ومحمد شفيق وكريم أسامة ومحمد ياسر وجلال حمداوى كما يضم الألبوم آخر أغاني قام بتلحينها الملحن الراحل محمد النادى والأغاني هي "هو في كدة ومن السبت للخميس ويا قلبي وكنا ناوين خير وأهلا وسهلا وعاجبك حالى، وتعاون الفنان محمد نور في التصوير مع المخرج عماد قاسم، وينوى محمد نور طرحه في النصف الأول من شهر أغسطس