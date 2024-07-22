«الإصلاح والنهضة»: إخلاء سبيل 79 من المحبوسين رسالة على التزام الدولة بدعم ملف فتح المجال العام وتعزيز الحقوق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 07:29 مساءً - قال حزب الإصلاح والنهضة إنه تلقى بكثير من الارتياح قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إخلاء سبيل 79 من المحبوسين احتياطيًا في رسالة واضحة من سيادته على التزام الدولة المصرية بدعم ملف "فتح المجال العام" وتعزيز "الحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف «يتابع حزب الإصلاح والنهضة هذا القرار، فإنه يتوجه بالشكر العميق لسيادة الرئيس على حرصه على مستقبل هؤلاء الشباب وعلى احترامه الدائم لحقوق الإنسان وسعيه لفتح المجال أمام كل المصريين للمشاركة في بناء الوطن ورفعة شأنه.

وأكد على دعوته بضرورة الإسراع في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لكي تقدم حلولًا دائمة ومستدامة تمنح كافة المصريين حقوقهم كاملة وتحافظ في الوقت ذاته على إنفاذ القانون وسير العدالة، مؤكدًا بأن الحزب قد تقدم في المرحلة الأولى من الحوار الوطني بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقدمها إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني.

ويكرر حزب الإصلاح والنهضة تأكيده على ضرورة استمرار جهود دمج المفرج عنهم اجتماعيًا ووظيفيًا ونفسيًا وكذلك استمرار فتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام الاجتماعي والسياسي بصورة فعالة.