وزارة الطيران تنفي ما تم تداوله حول سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 07:28 مساءً - أصدرت وزاره الطيران المدني بيانًا نفت فيه ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها .

وقالت الوزارة في بيان لها: "نود أن نؤكد أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وتهيب وزارة الطيران المدنى بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخى الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين.

وشددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامى لوزارة الطيران المدنى