الجمعة المقبلة.. مفاجآت حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 07:29 مساءً - ينتظر جمهور النجم تامر حسنى، حفله بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يوم الجمعة 26 يوليو، كما يجهزون أنفسهم لسماع باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه.

وسوف يشهد الحفل على العديد من المفاجآت الكبيرة التى يحضرها تامر حسنى لجمهوره، من عرض الألعاب النارية الضخم لأحمد عصام، والرقصات المختلفة التى سوف يقدمها مع الفرقة، وخصوصًا أن مسرح u arena مجهز على أعلى مستوى لأمتاع كل الحضور.

ومن المفاجآت أيضًا التى سوف يشهدها الحفل هى بداية دخول تامر حسنى لحفلة، وسوف تكون مختلفة كثيرًا، حيث خرج العام الماضى بحفلة فى مهرجان العلمين فى نسخته الأولى معلقًا على الأحبال ودخل من فوق المسرح، وهذا العام سوف تكون بداية الحفل مختلفة كثيرًا.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.