نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الإسماعيلي المختار على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقي، محمد نصر، ايريك تراورى

خط الوسط: محمد عبد السميع، هشام محمد

أمامهم: عبد الرحمن مجدى، عمر الساعي، مروان حمدى

وفي الهجوم: خالد النبريصي

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

عبد الله جمال، محمد عمار، محمد بيومي، عصام صبحي، عماد حمدي، نادر فرج، باسم مرسى، عبد الرحمن الدح، عمر القط.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الإسماعيلية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 التابعة لمجموعة قنوات أون تايم سبورتس الحاصلة على حقوق بث جميع البطولات المحلية بشكل حصري.

