نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم يوفنتوس يوجه صدمة إلى ليفربول ويفضل مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب من التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي في فترة الميركاتو الصيفي.



ونقل موقع جول العالمي عن الصحفي الفرنسي رومان كوليه جودان أن يوفنتوس كان قد أعلن رسميًا هذا الأسبوع رحيل أدريان رابيو البالغ من العمر 29 عامًا عقب نهاية عقده.



وأكد رومان كوليه جودان أن رابيو يقترب من الإنضمام إلى مانشستر يونايتد وأنه يفضل الانضمام إلى المان يونايتد بدلًا من ليفربول.



وأوضح رومان كوليه جودان أنه على الرغم من المفاوضات المستمرة بين ممثلي أدريان رابيو مع إدارتي ليفربول ومانشستر يونايتد إلا أن الشياطين الحمر الأقرب للتعاقد مع رابيو.



وأفاد الموقع العالمي بأن رابيو ارتبط بالانضمام إلى كلا من نابولي وميلان وليفربول.



وألمح الموقع العالمي أن رابيو أمضى 5 سنوات مع يوفنتوس بعد انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2019 في صفقة انتقال حر.



وأشار الموقع العالمي إلى أن أدريان بشارك في 212 مباراة مع يوفنتوس وساهم في فوز السيدة العجوز ببطولة الدوري الإيطالي مرة وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة.