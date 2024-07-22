العالم اليوم - الكرملين يعلق على انسحاب بايدن.. "ليست مفاجأة كبيرة"

انتم الان تتابعون خبر الكرملين يعلق على انسحاب بايدن.. "ليست مفاجأة كبيرة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 02:18 مساءً - أعلن الكرملين، الإثنين، أن انسحاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، من الانتخابات الرئاسية لم يشكل مفاجأة كبيرة، وأضاف أن نائبة الرئيس كاملا هاريس لم يكن لها حتى الآن أي مساهمة في العلاقات الروسية الأميركية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نتابع عن كثب التطورات في الولايات المتحدة، وكذلك في جميع الدول الكبرى في العالم تقلبات السياسة الأميركية لا تمثل أولوية لروسيا التي تركز على تحقيق أهداف العملية في أوكرانيا".

ووصف بيسكوف مستقبل العلاقات الروسية الأميركية بأنه مهم للغاية بالنسبة لروسيا، مشيراً إلى أنها "تعيش الآن أسوأ فترة في التاريخ، وأضاف: "الكرملين لا يتوقع أي خير من الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تجاه روسيا".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان، الأحد، أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2024، مؤكدا أنه سيركز على أداء واجباته كرئيس لبقية فترة ولايته.

وقال بايدن إنه يؤيد ترشيح الحزب الديمقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية بعد انسحابه من السباق.