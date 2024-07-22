نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا لمتابعه موقف البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وملفات العمل الحيوية الجارية وذلك بمقر الجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

واطلع المحافظ علي ملفات العمل الجارية وابرز المعوقات التي تواجه انتظام سير العمل موجها بعددا من الحلول العاجلة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي الجديد والخاص بخدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمقر الجهاز.

وقد كلف المحافظ بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية والتنسيق مع وزارة التخطيط لبدء تشغيل المركز التكنولوجي للمنطقة الصناعية لخدمة المستثمرين وذلك لتسهيل كافه المعاملات.

وعقب اللقاء تفقد محافظ الجيزة قطاعات المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وذلك لمعاينة الوضع العام للمنطقة علي الواقع ومقوماتها وسبل تنميتها في اطار خطة الدولة نحو الاهتمام بالمناطق الصناعية والاستثمارية وتهيئة المناخ الملائم لاصحاب المصانع والهيئات الاستثمارية والعاملين بذلك القطاع الهام بما يحقق التنمية الإقتصادية.

كما تفقد محافظ الجيزة غرف الطلمبات ومحطة المياه الخاصة بالمنطقة الصناعية والبالغ طاقتها ١٠ الف م٣ يوميًا موجها بضرورة إجراء الصيانات الدورية لهما للحفاظ علي كفاءتها.

كما كلف المحافظ بضرورة وضع دراسة بالتنسيق مع الاستشاري المختص لاتخاذ خطوات لرفع الطاقة الإنتاجية إلى ٢٦ الف م٣ بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما اطلع المحافظ على نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطه المعالجة للمنطقة الصناعية وتنفيذ خطوط الانحدار والتي وصلت نسبه تنفيذها من ٧٠ إلى ٩٠ %.

مؤكدًا على ضرورة تحقيق خطوات متقدمة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لما لها من أهمية عاجلة.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ وعلي القط رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وعفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان.

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