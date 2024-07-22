ليلة فنية رائعة.. "تذكرتي" تبدأ طرح تذاكر فرقة المصريين في مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 06:32 مساءً - طرحت تذاكر حفل فرقة المصريين للموسيقار الكبير هانى شنودة في مهرجان العلمين بنسخته الثانية خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وإتاحة التذاكر لفئتين متاحة الجميع، وتقام الحفلة يوم 27 يوليو على المسرح الرومانى

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.