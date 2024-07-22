دبابات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم شرق خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 06:31 مساءً - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين بأن دبابات الجيش والقوات البرية قامت بعملية اقتحام في شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد تعرض المنطقة لقصف مكثف.

الاحتلال يأمر بإخلاء شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

تم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر نزوح العديد من العائلات بظروف مأساوية من شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، وذلك بسبب إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة.

تبدو الظروف الصعبة والتعب والخوف واضحة على وجوه النازحين الذين يتجهون نحو المناطق التي يزعم الاحتلال أنها 'آمنة وإنسانية'، على الرغم من تعرضها للقصف.

تطور الأوضاع في قطاع غزة

ويواصل العدوان الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر، مسفرا عن آلاف الشهداء والمصابين ولا سيما من الأطفال والنساء، كما أنه يستهدف تدمير البنية التحتية، والأملاك العامة والخاصة، والمستشفيات، وسط حالة من الإبادة الجماعية، لأهالي القطاع، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية حول نفاذ المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.