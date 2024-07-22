الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية يستقبل سفير جمهورية العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 02:25 مساءً - استقبل سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية للجامعة العربية بمكتبه اليوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2024، سعادة السفير د. قحطان طه خلف جنابي سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأكد أن القطاع على أتم الاستعداد لتنفيذ أي مُقترح في إطار التعاون الدولي يعود بالنفع على العراق بشكل عام.

كما شملت الزيارة تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا العربية والدولية، والاستحقاقات القادمة للقطاع كما تطرق النقاش الى تطوير منتديات التعاون العربي الدولي وما تتم من جهود لدفع تلك التعاونات في ظل حالة الاستقطاب الدولي التي يشهدها العالم.