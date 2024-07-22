وزير الثقافة يتفقد مسارح ”القومي- الطليعة- العرائس” ويؤكد على التواصل مع وزيرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 04:28 مساءً - أحمد فؤاد هنو: مراجعة الحماية المدنية بشكل دوري وتهيئة البيئة المناسبة لاستقبال الجمهور

وزير الثقافة :خطة تسويقية لمستنسخات العرائس والاستعانة بالتقنيات الحديثة

المسرح أحد أذرع الثقافة لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية والمرآة التي تعكس الظواهر المجتمعية

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مساء أمس الأحد، بجولة تفقدية، زار خلالها عدداً من مسارح الدولة "القومي، الطليعة، العرائس" بمنطقة العتبة، لمتابعة سير العمل بها، والعروض المسرحية المقدمة، والوقوف على حالة تلك المسارح وتجهيزاتها عن كثب، والمشكلات التي تواجه كل مسرح على حدة.

بدأت الجولة بزيارة المسرح القومي، في حضور الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح، حيث تفقد وزير الثقافة صالة العرض وخشبة المسرح، كما تفقد مرافق المسرح، وغرف الممثلين، وحرص على توجيه التحية لأبطال وصناع العرض المسرحي "مش روميو وجوليت"، المخرج عصام السيد، والمطرب علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، وحرص على الاستماع إلى آراء ومقترحات الفنانين والعاملين بالمسرح القومي حول المسرح والعروض المقدمة.

ثم توجه وزير الثقافة –مترجلاً- إلى مسرح القاهرة للعرائس، بقيادة الدكتور أسامة محمد، وشهد جزءًا من العرض المسرحي "ذات والرداء الأحمر"، بطولة صوتية للفنانة إسعاد يونس، هالة فاخر، سامي مغاوري، عمرو رمزي، تامر فرج، عصام الشويخ، أشرف طلبة، والفنانة الشابة مايان السيد، وإخراج نادية الشويخ.

وتفقد وزير الثقافة، بانوراما العرائس بالمسرح، ووجه القائمين على المسرح بدراسة عمل خطة تسويقية لمستنسخات العرائس بالمسرح، واستغلال شهرتها التاريخية، وتسويقها داخلياً وخارجياً، ودراسة عمل سلاسل من العروض المسرحية التي حققت نجاحًا كبيراً خلال السنوات الماضية، بأفكار وقصص وسيناريوهات جديدة تناسب العصر الحديث.

كما وجه بالعمل على وضع خطة للاستفادة من التطور التكنولوجي في مجالات صناعة العرائس، وتحريكها على المسرح، والاستعانة بالتقنيات الحديثة لتقديم عروض تحظى باهتمام أطفال الجيل الحالي.

وحرص وزير الثقافة على تحية أبطال الظل من فناني العرائس بالمسرح، وحثهم على تقديم المزيد من إبداعاتهم.

واختتم وزير الثقافة الزيارة بتفقد مسرح الطليعة، في حضور مدير المسرح المخرج عادل حسان، حيث تعرض مسرحية "لعبة النهاية"، بقاعة صلاح عبد الصبور، إخراج السعيد قابيل، ومسرحية "أوبرا العتبة" بقاعة زكي طليمات، كتابة وإخراج هاني عفيفي، حيث حرص وزير الثقافة على حضور جزء من العرض بين صفوف الجمهور، وأشاد بالإقبال الجماهيري الكبير على العرض الطليعي، وفكرة خروج الفنانين من المسرح ليقدموا غناءً أوبراليًّا بين رواد منطقة العتبة خارج المسرح.

وخلال الزيارة، حرص وزير الثقافة على تفقد الورش الخاصة بالمسرح لصناعة الديكور، واستمع إلى شرح من العاملين بها للمهام التي يقومون بها في خدمة العروض المسرحية التي يقدمها المسرح طوال العام، وكذلك دورهم في أعمال الصيانة الخاصة بمسرح الطليعة.

وأشار وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، إلى اعتزامه التواصل مع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، لبحث مشكلة الباعة الجائلين حول مسارح العتبة.

وأشاد بالوضع الإنشائي للمسارح، وحالة المرافق، وحرص القائمين على هذه المسارح على عمل صيانة دورية.

ووجه وزير الثقافة بضرورة مراجعة الحماية المدنية بشكل دوري، وتهيئة البيئة المناسبة لاستقبال الجمهور، مؤكدًا على أن المسرح يُعد أحد أذرع الثقافة لنشر الوعي، وترسيخ الهوية الوطنية، كما أنه المرآة التي تعكس الظواهر المجتمعية، وتقدم مقترحات لمجابهتها.