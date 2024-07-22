حماس تحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 06:31 مساءً - حثت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وجاء ذلك المطلب على ضوء تكثيف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في منطقة خان يونس، ما أسفر ذلك عن مقتل 16 شهيدا وعدد من المصابين والنزوح القسري من مساكنهم.

وأشادة حركة حماس بالشعب الفلسطيني الصامد ضد الاحتلال، وأن المقاومة ستستمر في مواجهة الاحتلال لحماية القضية الفلسطينية، وتحقيق الاستقلال في أرض فلسطين المحتلة.

ولا تزال قوات الاحتلال تشن الهجوم الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في مختلف أرجاء غزة، وسط الحصار الخانق والنزوح القسري لأهل غزة من مناطق سكنهم،وهناك آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.