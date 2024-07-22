العالم اليوم - لابيد: تجنيد الحريديم حاجة أمنية.. ونراقب الأوامر

انتم الان تتابعون خبر لابيد: تجنيد الحريديم حاجة أمنية.. ونراقب الأوامر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 01:21 مساءً - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد ، الإثنين، إن "التجنيد في الجيش الإسرائيلي هو حاجة أمنية وجودية".

وأضاف: "سيكون من الضروري تجنيد ما لا يقل عن 10 آلاف من الشباب الحريديم، ويجب تجنيدهم بسرعة".

وتابع: "سنتحرك أمام وزارة الدفاع، وسنتأكد من إرسال ما يكفي من الأوامر حتى يكون هناك عدد كاف من الجنود".

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، على إرسال ما يقرب من ألف أمر تجنيد لرجال من الحريديم الأحد المقبل، في أول خطوة على طريق تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الذي صدر في يونيو الماضي، وأنهى رسميا إعفاء هذه الطائفة من الخدمة في الجيش.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع، يعتزم الجيش الإسرائيلي إرسال ألف أمر تجنيد على 3 مراحل، من أجل تحقيق هدفه المتمثل في 3 آلاف مجند حريدي هذا العام.

وذكر البيان أن الجيش سيجري "عملية تعلم" في نهاية كل مرة، مؤكدا أن إرسال أوامر التجنيد المتبقية التي تبلغ ألفي أمر، سيتم في الأسابيع المقبلة.

وفي 25 يونيو الماضي، قررت المحكمة العليا إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

من هم "الحريديم"؟