مصر تتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 يوليو 2024 01:11 مساءً - دوت الخليج – نفى مصدر رفيع المستوى ما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود اتفاقات أو تفاهمات مصرية مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا، حسبما أوردت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال المصدر إن كل الادعاءات بشأن محور فيلادلفيا تأتي في إطار سعي الطرف الإسرائيلي للتغطية على فشله العسكري المستمر بقطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر أكدت ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى.

كما أكد تمسك مصر بحتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا.