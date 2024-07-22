القاهرة الإخبارية : 12 شهيدا حصيلة قصف الاحتلال لخان يونس جنوب قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 10:33 صباحاً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 12 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي الذي استهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة بينهم 6 من عائلة واحدة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.