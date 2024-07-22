أول وعد من وعود حكومة مدبولي للمصريين تحقق.. 24 ساعة طوارئ بلا انقطاع كهرباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 11:30 صباحاً - تحدث المهندس مجدي أمين مدير عام تحكم القاهرة الإقليمي بوزارة الكهرباء، عن وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، قائلا: "التحكم القومي للطاقة على مستوى الجمهورية يوفر لنا الوقود يومياً لنستطيع بذلك تغذية الأحمال".

وأضاف مجدي أمين، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن استقرار التغذية واستمراريته يأخذ مجهودا كبيرا من الشركة، ومع ارتفاع درجات الحرارة والأحمال تم توفير الوقود وتوزيع الأحمال ومحاولة عدم الوصول لتخفيض على مستوى الشبكة.

وأوضح مجدي أمين أن التعاون المثمر الموضوع فى الخطة نقوم بتنفيذه بالكامل مما يؤدى لتحسين الجهود للمحافظة على الأحمال، مؤكدا أن هناك فرق طوارئ مستمرة على مدار الـ 24 ساعة لأى عطل، ونعمل على الإستجابة لأى شكوى.