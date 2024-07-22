نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رغم رفع عقوبة بوطيب".. 3 قضايا جديدة تهدد ميركاتو الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نبأ سار لجماهير وعاشقي نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بشأن قضية المهاجم المغربي خالد بو طيب.

وأقرت الفيفا برفع شكوى المهاجم المغربي من القضايا الخاصة بالقلعة البيضاء في التحديث الأخير لها عبر الموقع الرسمي، بعد الوصول إلى اتفاق مع اللاعب على تسوية مستحقاته.

- 3 قضايا جديدة للزمالك لفك القيد

وأوضح التحديث الأخير للفيفا، أن نادي الزمالك يتبقى له 3 ملفات لحل أزمة القيد بشكل نهائي هذا الصيف، لتتمكن من ضم صفقات جديدة.

الملف الأول هو روي أجواش مساعد جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق، بسبب عدم سداد 25 ألف دولار، بجانب شكوتين من مساعدي فيريرا، أندريه أوليفيرا مدرب أحمال، ودانيال جونزاليس محلل أداء، ويتبقى لكل شخص مستحقات متأخرة تصل إلى 14 ألف دولار.

على جانب آخر، نجحت إدارة نادي الزمالك في الحصول على توقيع عمر الساعي، لاعب نادي الإسماعيلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تمهيدا لحل أزمة القيد.



