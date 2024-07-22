نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشدد على مراجعة جميع الإجراءات وضوابط الاستخدام لحمامات السباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجتمع الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة صباح اليوم الإثنين، بمديري الإدارات الفرعية ليشدد علي تنفيذ تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخاصة بمراجعة جميع الإجراءات وضوابط الاستخدام لحمامات السباحة وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية المحلية.

وذلك بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب،إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة،وعدد من الإدارات المركزية المعنية.

وأكد وكيل الوزارة خلال إجتماعه عبر الكونفرنس بسرعة الحركة والمتابعة الدورية والمتتالية على جميع حمامات السباحة وصالات الجم داخل نطاق محافظة الجيزة.

كذلك أضاف بأنه لا تواني في اتخاذ الإجراءات الحاسمة والنافذة أمام أي تقصير وسيتم وقف وغلق المنشأت التي لاتطبق ضوابط الكود المصري للمسطحات المائيةالمقررة سواء تابعة للوزارة أو غير تابعة لهاطبقًا لقانون الرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضح أن وزير الشباب والرياضة وجه بعد التنسيق مع الجهات المعنية، أن حمامات السباحة بالشركات والأندية الصحية والتجمعات السكنية بالكامل تخضع لإجراءات التفتيش.

كذلك أكد على اتخاذ الإجراءات الواجبة ضد أي منشأة غير خاضعة للقانون أوغير مرخصة سواء أندية أو أكاديميات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

كما نبه الوكيل خلال الإجتماع بالتأكد من التزام الأندية ومراكز الشباب والمسؤولين على استخدام ضوابط الأمن والسلامة لحمامات السباحة وخاصة خلال فترة الإجازة الصيفية ومع ارتفاع درجات الحرارة وما يتبعها من ازدياد كبير لأعداد المترددين والمستخدمين لحمامات السباحة فى الأندية ومراكز الشباب.

ووجه وكيل الوزارة على أن تشكل لجان من كل إدارة فرعية لتغطية جميع حمامات السباحة والأندية الصحية وعلى أن تنفذ تعليمات وزير الشباب والرياضة فيما سبق منذ اللحظه مع رفع تقارير كامله ووافية تشمل حصر لجميع البنود المطلوبة إلى المديرية لاتخاذ اللازم، وأعد الإجتماع منى عبد الرازق مدير إدارة شؤون المجالس.

IMG-20240722-WA0017

IMG-20240722-WA0016

IMG-20240722-WA0014

IMG-20240722-WA0015

IMG-20240722-WA0012