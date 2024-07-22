نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يراقب هداف الدوري العراقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تكثف إدارة نادي الزمالك مجهودها في الفترة الحالية، لحسم ملف الصفقات الجديدة والمنتظرة داخل القلعة البيضاء، للخروج من دوامة النتائج السلبية خسارة البطولات التي شهدها الموسم الماضي.

ويرصد مسؤولي الأبيض العديد من الأسماء، لبحث إمكانية التعاقد معاهم هذا الصيف، بعد الانتهاء بشكل كامل من حل أزمة إيقاف القيد، عقب التوصل لاتفاق مع المغربي خالد بوطيب، لتسوية مستحقاته.

- الزمالك يراقب أيمن حسين

وأكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، رغبته في التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الحالية، مع ارتباط التونسي سيف الدين الجزيري بالرحيل هذا الصيف.

وأكد مؤمن سليمان، المدرب فريق الشرطة العراقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" تمت استشاراتي بشأن اللاعب أيمن حسين، هداف الدوري العراقي".

وتابع:" لاعب ممتاز ويريد إنهاء الهجمات بشكل متقن وماهر في اللاعب برأسه داخل منطقة الجزاء، هذا المهاجم ما ينقص الزمالك".

