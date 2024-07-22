نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات تثقيفية وورش متنوعة ضمن الأنشطة الصيفية بالأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار المبادرة الصيفية لوزارة الثقافة.

دور الشباب في دعم التنمية المستدامة

وأقامت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "دور الشباب في دعم التنمية المستدامة" تحدث خلالها أبو المكارم عبد الجليل مدير بإدارة التربية والتعليم بالأقصر سابقًا، عن دور الشباب في المجتمع كونهم أساس القوة والعطاء، مؤكدًا على أهمية استثمار تلك القوة في التنمية الشاملة من أجل الاستثمار للمستقبل.

التربية الإيجابية وأثرها على الطفل

أعقب ذلك لقاء بعنوان "التربية الإيجابية وأثرها على الطفل" تحدث خلالها الشيخ عبد الرحيم عبد الرسول، من الأوقاف، عن مفهوم التربية الإيجابية موضحًا أهم الأساليب التي تسهم في تغيير سلوك الطفل، بجانب دوري ثقافي وورشة لتعليم أساسيات الرسم وفقرة ألعاب ذهنية وترفيهية.

واستمرارًا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، أعد قصر ثقافة الأقصر يومًا ثقافيًا للرواد استهلت فعالياته بمجموعة متنوعة من الورش الفنية منها رسم على الفخار بألوان الاكريليك، تصميم لوحات لشخصيات كرتونية باستخدام الكانسون وألوان الشمع، بجانب ورشة أشغال يدوية وأخرى لتعليم أساسيات الرسم والتلوين.

ورش فنية

وتواصلت الفعاليات مع ورشة لتعليم العزف على آلة الكولة تدريب طه حساني، وأخرى للإنشاد الديني بقيادة المنشد يحيى بحر، واختتم اليوم مع فقرة ألعاب ذهنية، وورشة حكي تضمنت مناقشة قصص ذات قيم تربوية.

وفي سياق متصل أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي دوري ثقافي للرواد، تلاه ورشة رسم حر بالألوان الخشب والفلوماستر.

ومن ناحية أخرى، نظم الفرع برئاسة حسين النوبي لقاءً ثقافيًا بقصر ثقافة الطارف، ناقش خلاله سيد صدقي أخصائي اجتماعي، سمات الكتابة لدى شعراء الجزيرة العربية قبل الإسلام، مع تقديم عدد من القصائد الشعرية.

