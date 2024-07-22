نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "انتهى وقت اللعب".. الأهلي يلاحق صفقتين من البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعمل إدارة نادي أهلي جدة السعودي، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف بشكل قوي ومختلف، لمحو أثار الموسم الماضي السيئ الذي قدمه الراقي، والخروج من جميع البطولات التي شارك بها.

ونجح مسؤولي الراقي الموسم الماضي من ضمم العديد من الأسماء القوية داخل أوروبا وفي مقدمتهم، فيرمينو وجابري فيجا ورياض محرز وماكسيمن وادوارد ميندي.

- الأهلي يفاوض نجمي البرازيل

ووضعت إدارة الراقي نجمي منتخب البرازيل على طاولة المفاوضات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت جريدة الرياضية السعودية، الثنائي الهجومي البرازيلي ريتشارليسون وجابرييل جيسوس، ضمن اهتمامات اهلي جدة في صفقات الموسم الجديد.

وتابعت الصحيفة السعودية، أن واحد من اللاعبان سيكون البديل المنتظر للفرنسي ماكسيمان، بعد تأكد رحيله إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأختتمت، حال فشل المفاوضات سيكون النادي جاهز بالخطة البديلة وهي ضم جناح أيسر، أو رأس حربة، حسب تقرير الرياضية.

