فصائل فلسطينية: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباكات غرب رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 04:29 مساءً - قالت فصائل فلسطينية: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.