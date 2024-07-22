الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة يكرم المشاركين بالمعسكر الصيفي لمجلة نور بالمنظمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 04:28 مساءً - كرمت اليوم مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأطفال المشاركين الفائزين في المسابقات الثقافية التي أعلنت عنها من قبل من خلال صفحتها على الفيس بوك؛ تكريمًا وتشجيعًا لهم لحرصهم على المشاركة الإيجابية في زيادة فرص البحث والاطلاع ومشاركتهم بحصيلة معلوماتهم الثقافية من خلال هذه المسابقات المحفزة، والتي كانت تحمل عناوين "من هو الصحابي؟" ، ومسابقة "ذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف"، ومسابقة "نور والكوكب السعيد"، حيث تم توزيع شهادات تقدير للأطفال وجوائز مادية.

جاء ذلك خلال اختتام مجلة نور للأطفال فعاليات معسكرها الصيفي التدريبي لعام 2024م، الذي استمر لمدة شهر وأسبوع، بمقر المنظمة، وشارك فيه 20 طفلًا من أعمار مختلفة.

كما كرم مجلس إدارة المنظمة الأطفال المشاركين في المعسكر، وكذلك القائمين على مجلة نور والأساتذة المشاركين في تدريب الأطفال بالمعسكر، وذلك بحضور د. نهى عباس، رئيس تحرير المجلة، عبد المنعم حسين، نائب رئيس التحرير.

من جانبه أشاد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بالمستوى الذي وصل إليه الأطفال، وأكد على ضرورة الإفادة مما تعلموه خلال فترة المعسكر، وطالبهم بضرورة متابعتهم لكل ما يصدر عن مجلة نور من أنشطة وفعاليات تصب في تجاه واحد وهو الاهتمام بالنشء وزيادة وعيهم في جميع المجالات.

يذكر أن المعسكر تضمن ورش عمل ومحاضرات متنوعة في موضوعات عديدة؛ في المسرح، والقصص القرآني، وقصص الأنبياء، فضلًا عن ورش المفاهيم الدينية الصحيحة وورش العلوم والحساب الذهني والرسم والأشغال الفنية والحرف اليدوية وتعلم الإتيكيت وتقديم عروض سينما نور.