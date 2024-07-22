الطيران الحربى الإسرائيلى يخترق جدار الصوت بأجواء النبطية وإقليم التفاح فى لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 04:28 مساءً - اخترق الطيران الحربى الإسرائيلى بعد ظهر اليوم الاثنين، جدار الصوت على ثلاث دفعات فى أجواء منطقتى النبطية وإقليم التفاح، وعلى ارتفاع منخفض، محدثا دويا قويا.



وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي اخترق جدار الصوت فوق صور وصيدا وإقليم التفاح ومناطق عرمون - بشامون وخلدة، كما استهدف بصاروخين بلدة شيحين في قضاء صور

ومن جهته، أفاد "حزب الله"، في بيان، بأنه استهدف موقع "المالكية" بمسيرة أصابت إحدى دشم الاحتلال الإسرائيلى، مما أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.