وزير الثقافة يلتقي مشايخ شمال سيناء لبحث تعزيز العمل الثقافي في المحافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 05:25 مساءً - وزير الثقافة: سيناء جزء عزيز على قلب وعقل كل مصري ونضع على رأس أولوياتنا تقديم الخدمات الثقافية للمناطق والمحافظات الحدودية

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفدًا من مشايخ محافظة شمال سيناء، ضم: الشيخ حميد أبو منصور حميد، الشيخ سعيد موسى صباح، الشيخ عادل معالى الكوز، الشيخ رجب أبو سلمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حيث هنأ الوفد الدكتور أحمد فؤاد هنو، على توليه مسئولية وزارة الثقافة، آملين أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا مثمرًا مع أهال سيناء.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص المشروعات والمواقع الثقافية بمدن شمال سيناء، وخطط تطويرها ورفع كفاءتها.

كما ناقش اللقاء، تخصيص أحد المكتبات المتنقلة، بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، لتجوب قرى ووديان شمال سيناء، وتقدم الخدمات الثقافية المتعددة بالمناطق المحرومة من وجود المواقع والخدمات الثقافية، إضافة إلى العمل على توثيق التراث السيناوي غير المادي بجميع عناصره، من خلال تكوين فرق عمل متخصصة من وزارة الثقافة، بالتعاون مع حفظة هذا التراث الثقافي الغني، والمتخصصين، لتكون جزءًا من خطة عمل الوزارة لتوثيق وحفظ وحماية تراث مصر غير المادي.

كما تناول اللقاء، تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة بئر العبد، وكذلك بحث التنسيق لإقامة مركز تدريب للمرأة، ببئر العبد يكون مخصصًا لتقديم أنشطة لتمكين المرأة ثقافيًا واقتصاديًا من خلال تدريبهم على الحرف اليدوية والتراثية.

من جانبه، رحب وزير الثقافة، بوفد مشايخ شمال سيناء، مؤكدًا أن سيناء جزء عزيز على قلب وعقل كل مصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تقديم الخدمات الثقافية للمناطق والمحافظات الحدودية، وفي مقدمتها مدن وقرى سيناء.

وأوضح وزير الثقافة، أن الوزارة تعمل جاهدة على تنمية شمال سيناء ثقافيًا، من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تسعى إلى تنفيذها بمشاركة المشايخ والعواقل، للوصول إلى أبعد نقطة بها، وأكد دراسة تنفيذ مطالب واقتراحات الوفد كافة، من أجل الارتقاء بالخدمات الثقافية لأهال سيناء.