نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار وزارة التجارة والصناعة بخصوص تمديد صلاحية الكبد المجمدة والأسماك المجمدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 157 الصادر اليوم الاثنين 22 يوليو 2024، والموافق 16 محرم 1446، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 361 لسنة 2024.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين معايير سلامة الغذاء في البلاد.

تفاصيل القرار

المادة الأولى من القرار تتعلق بتمديد فترة صلاحية المنتجات الغذائية المحددة في المواصفة القياسية المصرية رقم (2613-2 / 2008)، والتي تتناول فترات صلاحية المنتجات الغذائية. وتنص المادة على:

- تمديد صلاحية الأسماك المجمدة: إلى عشرة أشهر من تاريخ الذبح.

- تمديد صلاحية الكبد المجمدة: إلى اثني عشر شهرًا من تاريخ الذبح.

يهدف هذا التمديد إلى تسهيل استهلاك هذه المنتجات ضمن أطر زمنية أوسع، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على توافرها في الأسواق ويعزز الثقة في جودتها وسلامتها.

خلفية القرار

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لضمان جودة المنتجات الغذائية المتاحة للمستهلكين، والتأكد من توافقها مع المعايير الصحية والرقابية المعتمدة.

وقد شمل القرار مراجعة التعديلات السابقة التي تم إقرارها في القرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008، لضمان تحديث الإجراءات وفقًا لأحدث البيانات العلمية والتقنية.

يُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجيات الوزارة لتحسين معايير سلامة الغذاء، وضمان حصول المستهلكين على منتجات غذائية تتوافق مع المواصفات القياسية المطلوبة.

تأثير القرار

تمديد فترات صلاحية الأسماك والكبد المجمدة قد يسهم في تحسين إدارة المخزون الغذائي ويعزز قدرة الموردين على توفير منتجات ذات جودة عالية لفترات أطول.

كما يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على صناعة الغذاء، من خلال تقليل الفاقد وزيادة مرونة التعامل مع المنتجات المجمدة.

يُشجع جميع المعنيين على متابعة تفاصيل القرار وتنفيذه بما يتماشى مع اللوائح المعتمدة، لضمان الامتثال لمعايير السلامة والجودة.