مصروفات الصف الأول الابتدائي 2024-2025: دليل شامل لأولياء الأمور

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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، يشهد اهتمام أولياء الأمور بزيادة ملحوظة حول مصروفات المدارس الحكومية، وخاصة في الصف الأول الابتدائي.

يرغب العديد منهم في معرفة تفاصيل المصروفات لتخطيط ميزانيتهم بشكل مناسب.

سنستعرض تفاصيل المصروفات الخاصة بالصف الأول الابتدائي وبقية المراحل الدراسية في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد.

مصروفات الصف الأول الابتدائي 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قائمة المصروفات المدرسية للعام الدراسي 2024-2025، والتي تتضمن التفاصيل التالية:

1. مصاريف رياض الأطفال للمدارس الحكومية: 305 جنيهات.

2. مصاريف الصف الأول الابتدائي: 305 جنيهات.

3. مصاريف الصف الثاني الابتدائي: 305 جنيهات.

4. مصاريف الصف الثالث الابتدائي: 305 جنيهات.

5. مصاريف الصف الرابع الابتدائي: 305 جنيهات.

6. مصاريف الصف الخامس الابتدائي: 305 جنيهات.

7. مصاريف الصف السادس الابتدائي: 205 جنيهات.

تُظهر هذه القائمة أن مصروفات الصف الأول الابتدائي تم تحديدها بمبلغ 305 جنيهات، وهو ذات المبلغ المحدد لبقية الصفوف في المرحلة الابتدائية باستثناء الصف السادس الذي يقل بمقدار 100 جنيه.

مصروفات المرحلة الإعدادية 2024-2025

بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصروفات كما يلي:

1. مصاريف الصف الأول الإعدادي: 205 جنيهات.

2. مصاريف الصف الثاني الإعدادي: 205 جنيهات.

3. مصاريف الصف الثالث الإعدادي: 225 جنيهات.

تُلاحظ الزيادة الطفيفة في مصروفات الصف الثالث الإعدادي مقارنة بالصفين الأول والثاني.

مصروفات المرحلة الثانوية 2024-2025

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية، فتفاصيل المصروفات هي:

1. مصاريف الصف الأول الثانوي: 520 جنيهات.

2. مصاريف الصف الثاني الثانوي: 505 جنيهات.

3. مصاريف الصف الثالث الثانوي: 505 جنيهات.

تُعَدّ مصروفات الصف الأول الثانوي الأعلى مقارنة بالصفين الثاني والثالث، ويعزى ذلك إلى متطلبات المرحلة الثانوية التي قد تشمل مواد إضافية وأنشطة مختلفة.