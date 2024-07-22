محمد نور يستعد لطرح ألبوم جديد.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد نور لطرح ميني ألبوم خلال الفترة المقبلة بعنون "هو في كده"، ويتكون من 6 أغاني يتعاون فيها مع عدد من العديد من الشعراء والملحنين.

آخر أعمال محمد نور



يشار أن آخر أعمال محمد نور أغنية عالية، التي كانت باللهجة المصرية، وكانت تنتمي للون الغنائي ابسريع، وجاء النص بالسهل الممتنع في وصفه للحب والغزل، وتمحورت فكرة الأغنية حول عليا تلك الفتاة الجميلة والمختلفة عن غيرها من الفتيات.

وشاركت عليا ابنة محمد نور مع والدها في الفيديو كليب، حيث كانت الصورة حقيقية وواقعية بين الأب وابنته، حيث الاهتمام والحرص من الوالد على ابنته ومشاركته لتفاصيل حياة صغيرته.



كلمات أغنية عالية

وتضمنت كلمات أغنية عالية: أنا هحكيلكم حدوته كان فيه بنت صغنتوته، جميله واسمها عاليه، انا هحكيلكم عليها عن فرحه قلبى بيها، واسمها عاليه اسمها عاليه عاليه يا عاليه، إِنّا هحكيلكم حَدَوتُهُ كانَ فِيهِ بَنَت صغنتوته، جَمِيلهُ وَأَسُمّها عالِيهِ، إِنّا هحكيلكم عَلِيّها عَن فَرَحهُ قَلْبِيّ بِيهًا، وَأَسُمّها عالِيهِ أَسِمها عالِيهِ عالِيهِ يا عالِيهِ، وعشان الضحكه دى تفضل انا موجود، دنا مافرحتش الا فى يوم ما فرحتك، سعادتى فى لحظة وانا جنبك بتعب سنين.